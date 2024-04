Halls deve ser emprestado

Fora dos planos do Vasco, o goleiro Halls será emprestado até o fim da temporada. O jogador, de 24 anos, negocia com o Vila Nova, time goiano que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do GE, as conversas pelo empréstimo estão em estágio avançado.

O goleiro já havia sido sondado por outros clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, Halls é a terceira opção na posição, atrás do titular Léo Jardim e do reserva Keiller. No ano passado, também era a terceira opção, atrás de Ivan, que deixou o clube.

Revelado pelo Vasco, Halls tem contrato com o clube até o final deste ano.