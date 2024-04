Mexicanos de olho em Léo

Um dos principais nomes do time vascaíno, o zagueiro Léo, de 28 anos, está sendo monitorado pelo Pumas, do México. A informação é do GE.

O clube mexicano já procurou o estafe do defensor e sinalizou que gostaria de contratá-lo ainda nesta temporada, mas ainda não apresentou proposta oficial.

Léo foi comprado pelo Gigante da Colina por R$ 16 milhões e tem contrato até dezembro de 2025. Antes de ser demitido, Alexandro Mattos fez contato com o estafe do jogador e abriu conversas pela renovação. A tendência é que haja uma nova reunião nos próximos dias.