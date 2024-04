O Mengão enfrentou o Cuiabá, na tarde de ontem, na Gávea, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após perder na estreia para o Goiás, os Garotos do Ninho se recuperaram e venceram o dourado por 3 a 1. Os gols do Rubro-Negro foram de Hassan, com assistência de Wallace Yan, Carbone recebendo de Jean Carlos, e Weliton, com passe de Ainoã.

Agora, o Mengão foca na próxima rodada, em que terá um confronto difícil. O Rubro-Negro encara o Palmeiras, na quarta-feira, às 15h15, na Gávea.