Mais uma derrota

O sistema defensivo voltou a mostrar problemas, e o Botafogo não pontuou contra a LDU, de Quito. Com um gol de Alzugaray logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Alvinegro perdeu para a equipe equatoriana no Estádio Rodrigo Paz Delgado, a mais de 2.800 metros acima do nível do mar. O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, marcou a estreia do técnico português Artur Jorge à frente do Glorioso.

O Botafogo sofreu no primeiro tempo e se complicou na partida poucos minutos após o apito do árbitro Andrés Matonte. Após uma cobrança de lateral em direção a área, Estrada fez bem o pivô, e a bola caiu nos pés de Arce. O atacante foi solidário e acionou Alzugaray, que estava livre de marcação e finalizou para balançar as redes.

A LDU ainda balançou as redes com Estrada. Entretanto, para sorte do Glorioso, o lance foi anulado por um impedimento milimétrico.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com outra postura. A equipe teve controle e conseguiu trabalhar a bola com calma. Nesse cenário, construiu pelo menos três boas chances. Esse momento de superioridade, porém, durou apenas 15 minutos.

O técnico Artur Jorge promoveu substituições para deixar a equipe mais ofensiva, mas não surtiram efeito e saiu de campo com a derrota.

Junior Barranquilla-COL e Universitario-PER têm 4 pontos, contra 3 da LDU e 0 do Botafogo.