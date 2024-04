Goleiro vai pro Vila Nova

O Vasco anunciou o empréstimo do goleiro Halls ao Vila Nova. Ele assinou contrato até o fim de novembro deste ano com o clube goiano, que vai disputar a Série B. Antes disso, outros clubes chegaram a sondar o goleiro para uma possível saída, mas o Tigre levou a melhor na disputa.

O arqueiro era apenas o terceiro na disputa pela posição no gol do Gigante da Colina. No ano passado, era opção no banco para a vaga de Léo Jardim e atrás de Ivan. Já em 2024, seguiu na mesma situação depois da chegada de Keiller, emprestado junto ao Internacional.

Revelado nas divisões de base do Cruz-Maltino, Halls tinha contrato até março de 2024, porém acertou a extensão do vínculo até o fim da temporada. Em 2024, o goleiro esteve em campo em duas oportunidades, ambas pelo Campeonato Carioca, logo no início. Ao todo, o jogador soma 14 partidas como profissional.