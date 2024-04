Para ir além do 'no va a bajar'

Quatro meses após a histórica vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, em São Januário, que evitou o rebaixamento, o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, o Cruzmaltino estreia diante do Grêmio, às 16h, também na Colina. Entretanto, ao contrário da sensação de alívio ao fim da última rodada no ano passado, chega para a partida com muitas incógnitas.

No Brasileirão de 2023, o Vascão só garantiu a permanência na última rodada. Dos atletas que estiveram em campo, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Jair, Praxedes, Serginho, Payet e Vegetti seguem no Vasco. Dos que estavam no banco, Pumita, Rossi e Matheus Carvalho também continuam. Deixaram São Januário Gabriel Pec, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Capasso, Sebastián Ferreira, Robson Bambu e Ivan. Dos que ficaram, Paulinho e Jair tiveram graves lesões em fevereiro e só devem atuar no segundo semestre.

Mesmo se livrando do rebaixamento e tendo grande aproveitamento à frente do clube, o técnico Ramón Díaz pediu reforços. Foram contratados João Victor, Rojas, David, Adson, Victor Luis, Keiller, Galdames, Sforza e Clayton. Contudo, entre saídas e chegadas, a conclusão da comissão técnica é a de que a diretoria apenas repôs as saídas, o que acarretou no seguimento de antigos problemas no time titular.

Ramón Díaz segue no aguardo de reforços, principalmente para as posições de primeiro volante, meia e ponta esquerda, as mesmas pedidas ao fim do ano passado. Nesse cenário, a torcida desconfia e só espera um ano menos turbulento. Já diretoria acredita que a competência de Don Ramón será suficiente para um ano digno e sem sustos nas competições que restam.