Nadador de 53 anos morre durante prova de águas abertas na Bahia

Um nadador morreu neste sábado, dia 13, durante a disputa da 1ª Copa Brasil e Campeonato Baiano de Águas Abertas, na Praia dos Pescadores, em Porto Seguro (BA). A vítima foi identificada como Dielson Pereira Hohenfeld, de 53 anos, natural de Salvador.

O atleta participava da prova de cinco quilômetros, que foi suspensa devido a um temporal que atingiu a região, tornando as condições aquáticas adversas para o prosseguimento da competição. No entanto, ele não retornou à areia.

O corpo foi encontrado no início da tarde após buscas da Marinha, Bombeiros e dos organizadores do evento: a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Em nota, as entidades lamentaram a morte.

Dielson era formado em Física e exercia o cargo de professor e diretor do Departamento de Ensino Superior (Desup) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).

Em nota, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) manifestaram sua solidariedade. "Neste momento de consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e toda a comunidade esportiva que compartilhava da paixão e dedicação do atleta", diz parte do comunicado.