Fluminense empata com Red Bull Bragantino em jogo de quatro gols no Brasileirão

Em um jogo de cheio de alternativas e reviravoltas, Fluminense e Red Bull Bragantino empataram em 2 a 2, neste sábado, no Maracanã, em partida que marcou a estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro.

A equipe de Fernando Diniz, que carimbou a trave do time paulista por duas vezes no primeiro tempo, fez 1 a 0 com Lima nos acréscimos da etapa inicial. Na volta do intervalo, após promover quatro mudanças de uma vez, o Bragantino fez dois gols em um intervalo de cinco minutos. Lima, artilheiro do duelo, voltou a empatar o confronto.

Os dois times voltam a campo pela competição já no meio de semana. Nesta terça, o Fluminense viaja até Salvador para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. Já o Bragantino recebe o Vasco no dia seguinte, em Bragança Paulista.

O Fluminense iniciou marcando a saída de bola e acuou o Bragantino em seu campo. Logo de cara foram duas boas chances em menos de dez minutos. Num chute de longe de Samuel Xavier, Cleiton foi obrigado a espalmar para fora. Depois Marquinhos acertou o travessão do adversário em outra bela finalização.

A pressão dos anfitriões, porém, durou pouco. O time paulista encaixou a marcação, equilibrou o duelo e passou a dificultar a transição do Fluminense, que utilizou as bolas longas para conseguir chegar ao ataque.

E num vacilo de Felipe Melo, que errou o bote e permitiu a arrancada de Eduardo Sasha, o Bragantino quase abriu o placar. O atacante partiu com a bola dominada e deu um passe na medida para Laquintana. Ele se livrou da marcação e chutou para boa defesa de Fábio.

Na parte final do primeiro tempo, o Fluminense voltou a assustar. Douglas Mendes cortou mal e Marcelo chutou no travessão. Melhor no duelo, o time carioca acabou premiado nos acréscimos.

Paulo Henrique Ganso cobrou um escanteio pelo lado esquerdo no bico da pequena área. Lima conseguiu se antecipar à marcação e cabeceou cruzado para fazer Fluminense 1 a 0, aos 48 minutos.

O Bragantino voltou com quatro mudanças para o segundo tempo e abriu o placar logo no primeiro minuto de partida. Vitinho bateu falta da esquerda, Sasha conseguiu fazer o desvio e, de cabeça, empatou o duelo: 1 a 1.

Com outra postura, o time paulista virou o confronto cinco minutos depois. Vitinho teve espaço pela esquerda e fez o levantamento. Thiago Borbas subiu mais que Martinnelli e colocou o Bragantino em vantagem: 2 a 1 aos seis minutos.

Em resposta, Fernando Diniz também mexeu no Fluminense. Sacou Felipe Melo e Samuel Xavier e apostou na entrada de Douglas Costa e John Kennedy para tornar o seu time mais efetivo em campo. Mais tarde, Ganso deu lugar a Felipe Andrade.

A partir daí, o enredo do confronto foi o Fluminense todo no ataque em busca do empate diante de um Bragantino bem postado no seu campo de defesa. Autor do primeiro gol, Lima mais uma vez apareceu como protagonista. Ele arriscou um chute de meia distância, a bola desviou na defesa, e enganou o goleiro Lucão: 2 a 2, aos 19 minutos.

Embalado pelo apoio da torcida, o Fluminense se lançou ao ataque e esteve muito perto da virada com John Kennedy e Cano. O Bragantino suportou a pressão e viveu das escapadas de Vitinho pelo lado esquerdo. Com muito espaço os dois times perderam boas chances de mexer no placar. No entanto, sem conseguir passar pela defesa rival, o time carioca acabou se contentando com o empate em casa na estreia.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Douglas Costa), Felipe Melo (John Kennedy), Martinelli e Marcelo; André, Lima, Paulo Henrique Ganso (Felipe Andrade) e Arias; Marquinhos e Cano (Kauã Elias). Técnico: Fernando Diniz.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton (Lucão); Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Guilherme); Jadsom Silva, Raul (Thiago Borbas) e Gustavinho (Eric Ramires); Laquintana (Vitinho), Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Lima, aos 48 minutos do primeiro tempo. Eduardo Sasha, a 1 minuto, Thiago Borbas, aos 6, e Lima, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos e André (Fluminense); Luan Candido, Juninho Capixaba e Vitinho (Bragantino).

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).