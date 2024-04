Neymar comenta publicação que elogia Mbappé: 'Baba ovo de gringo'

Neymar agitou as redes sociais ao comentar uma publicação que elogia o ex-companheiro de clube Kylian Mbappé. "Baba ovo de gringo", escreveu o brasileiro na postagem de um vídeo com trechos do jogo entre Paris Saint Germain e Barcelona na partida de ida das quartas de final da Champions League.

Na publicação, o francês aparece rindo ao lado de Raphinha e, depois, ajuda Ronald Araujo a tratar uma cãimbra. A página dedicada a conteúdos do esporte escreveu na legenda: "Mbappé mostrando mais uma vez que é uma pessoa maravilhosa, mas o vilão de uma história mal contada". O comentário de Neymar já acumula mais de 48 mil curtidas e passou de quatro mil respostas.

Não é a primeira vez que Neymar causa polêmica ao reagir em postagens sobre Mbappé nas redes sociais. Em agosto do ano passado, o atacante brasileiro curtiu uma publicação que criticava a postura do francês e apontava que "Mbappé deixou claro que não havia espaço para ele e Neymar no time".

Já em fevereiro deste ano, Neymar curtiu outra postagem com críticas a Mbappé. Um trecho do texto dizia que o PSG "conseguiu juntar os melhores jogadores e formou o melhor elenco do planeta. Quando o time estava começando a entrosar, o ego de um 'certo francês' começou a atrapalhar o ambiente. Mbappé começou a se sentir deslocado e, para não perder o queridinho, o PSG começou a vender os que não se alinhavam ao pensamento dele".

Neymar e Mbappé jogaram juntos pelo PSG de 2017 a 2023 e aparentavam ter boa relação até 2022, quando o atacante francês renovou contrato com o clube com a promessa de poder ser mais influente nas principais decisões da equipe. Quando o brasileiro se transferiu para o Al-Hilal, a dupla parou de se seguir nas redes sociais.