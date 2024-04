Confirmado no Nilton Santos

A Conmebol confirmou ontem os jogos do Botafogo contra Universitario (PER) e LDU (EQU), pelas próximas duas rodadas da fase de grupos da Libertadores, para o Estádio Nilton Santos. O Glorioso dependia apenas da renovação do certificado de qualidade da Fifa sobre seu gramado sintético, o que foi conseguido no início desta semana.

Na tabela da competição, ambos os confrontos com mando de cambo do Alvinegro estavam com palco "a definir'. Após a resolução das questões burocráticas, a entidade sul-americana alterou e confirmou o Nilton Santos para as rodadas 3 e 4.

O Botafogo vai enfrentar o Universitario (PER) no dia 24 de abril, às 19h, e depois a LDU, no dia 8 de maio, às 21h30. O Glorioso fechará sua participação na fase de grupo contra a equipe peruana fora de casa e também na condição de visitante diante do Junior Barranquilla (COL).