É a Copa do Brasil!

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco conheceram ontem, na sede da CBF, os seus adversários pela terceira fase da Copa do Brasil 2024.

Os dias 1º e 22 de maio são as datas base para os jogos de ida e volta, respectivamente. Em breve, a Diretoria de Competições da CBF irá divulgar a tabela detalhada, com a confirmação das datas, horários e locais dos duelos.

Botafogo e Vasco terão confrontos mais complicados contra times da primeira divisão do Brasileirão. O Alvinegro enfrenta o Vitória-BA, enquanto o Cruzmaltino encara o Fortaleza. Já Flamengo e Fluminense terão uma logística complicada contra o Amazonas, da Série B, e Sampaio Corrêa, da Série C.

A partir desta etapa, será adotado o formato de jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga ficará com a equipe vencedora da disputa por pênaltis. Após a definição dos 16 classificados, um novo sorteio vai definir os duelos da quarta fase.

Os mandantes das partidas de volta são: Criciúma, Vitória, Vasco, Ceará, Grêmio, Juventude, Fluminense, Amazonas, Cuiabá, Atlético-GO, São Paulo, Botafogo-SP, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Corinthians, Sport.

Na terceira fase, os 20 classificados da segunda etapa se juntaram ao Fluminense (campeão da Libertadores); Ceará (campeão da Copa do Nordeste); Vitória (campeão da Série B); Goiás (campeão da Copa Verde); São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio, Bragantino, Flamengo e Botafogo (via Libertadores); e Athletico-PR (via Brasileirão).