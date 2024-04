Com gol no fim e um a menos, Cruzeiro busca o empate diante do Fortaleza no Castelão

Melhor nos 90 minutos, o Cruzeiro só conseguiu buscar o empate, por 1 a 1, diante do Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, quando esteve com um a menos em campo. Atrás do placar desde os 18 minutos do primeiro tempo, o time mineiro chegou a igualdade na reta final, com Mateus Vital, aos 43, logo após a expulsão de Lucas Romero. O duelo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, os times somaram um ponto cada. Após vencer o Botafogo, por 3 a 2, na estreia, o Cruzeiro chegou a quatro. Mesma pontuação do Fortaleza, que superou o São Paulo por 2 a 1 na primeira rodada.

Estreando em casa, o Fortaleza demorou para entrar na partida. O Cruzeiro foi quem teve o controle nos minutos iniciais, com Rafa Silva obrigando João Ricardo a fazer bela defesa. Quando conseguiu se encontrar em campo, os donos da casa foram efetivos e abriram o placar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Hércules, que acertou um belo chute, aos 18.

O panorama pouco se alterou com o gol. O Fortaleza até tinha mais qualidade na troca de passes, mas eram os visitantes quem chegavam mais próximo ao gol. João Marcelo cabeceou e tirou tinta da trave. Depois, Titi garantiu a vitória parcial, ao salvar em cima da linha o chute de Rafa Silva.

A segunda etapa começou mais equilibrada, porém com o time mineiro seguindo mais ofensivo. Lucas Romero recebeu na área e João Ricardo defendeu novamente. Depois Veron finalizou cruzado, rente à trave. Apesar do pouco volume, o Fortaleza quando chegava era perigoso. Lucero finalizou de primeira e João Marcelo tirou em cima da linha.

João Ricardo estava em noite inspirada. Marlon cruzou na medida e Rafael Elias testou forte, para mais um milagre do goleiro. Na reta final Lucas Romero levou o segundo amarelo, acabou expulso aos 41. Mesmo com um a menos, o Cruzeiro, que tanto insistiu, chegou ao empate aos 43. Após cruzamento, a bola chegou até Mateus Vital, que encheu o pé e deixou tudo igual.

Na próxima rodada, no sábado, às 21 horas, o Cruzeiro tem o clássico contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Já o Fortaleza visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, ainda sem data definida.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 CRUZEIRO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, e Bruno Pacheco; José Welison (Pedro Augusto), Hércules e Pochettino (Lucas Sasha); Yago Pikachu (Marinho), Lucero (Renato Kayzer) e Machuca (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRUZEIRO - Anderson; William, Neris (Robert), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas SIlva (Mateus Vital), Ramiro (Gabriel Veron), Matheus Pereira e Arthur Gomes (Barreal); Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Hércules, aos 18 minutos do primeiro tempo. Mateus Vital, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Augusto e Renato Kayzer (Fortaleza); Lucas Romero e Matheus Pereira (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Romero (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 209.448,00

PÚBLICO - 22.131 torcedores

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).