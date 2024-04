Cebolinha sentiu um problema no Tendão de Aquiles (região posterior do tornozelo e calcanhar) na partida contra o São Paulo. Com isso, ele foi ontem ao Ninho do Urubu para realizar tratamento e averiguar a gravidade da lesão, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. Ele é dúvida para os próximos jogos.

O pé direito do atacante já vinha sendo problema desde a primeira rodada do Brasileirão. No duelo com o Atlético-GO, Cebolinha foi substituído no intervalo por causa de dores no local.