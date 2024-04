Ex-Corinthians e Santos, Luan rescinde contrato com Vitória após apenas seis jogos

A curta e conturbada passagem do atacante Luan já chegou ao fim no Vitória. Nesta sexta-feira, em nota oficial, o clube confirmou a rescisão de contrato, de forma amigável. Aos 31 anos, ele sequer foi relacionado para a rodada de estreia do Brasileirão contra o Palmeiras, no último final de semana, e se despede após apenas seis jogos. Mais um momento triste para quem, em 2017, foi eleito o "Rei da América".

"O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento em comum acordo do meia Luan Guilherme. A rescisão foi assinada nesta sexta-feira à noite e publicada no BID-E (Boletim Informativo Diario-Eletrônico) da CBF. O clube agradece o empenho e a dedicação do atleta durante o período em que esteve atuando pela equipe rubro-negra e deseja sucesso na carreira", postou o clube em suas redes sociais.

Contratado no dia 15 de janeiro, ele entrou em campo em três partidas da Copa do Nordeste e mais três no Campeonato Baiano, participando do elenco campeão estadual. Ao todo, foram 188 minutos em campo e nenhum gol. A única contribuição efetiva foi uma assistência no duelo contra o Treze-PB. Depois de atuar em alguns clubes - Tanabi, América e Catanduva - pelo interior de São Paulo, Luan chegou em 2013 ao Grêmio, onde se projetou no cenário nacional. Já em 2014 completou 50 partidas junto ao Imortal e seguiu ganhando cada vez mais destaque, até chegar no auge da carreira, quando conquistou a Copa do Brasil 2016 e a Libertadores de 2017.

Considerado o 'Rei da América' naquele ano, isto é, melhor jogador da América na temporada, o meia atacante entrou em declínio na carreira, se transferindo ao Corinthians em 2020. Depois de duas temporadas sem brilho, o atleta perdeu espaço e passou inclusive a treinar separado do elenco.

No segundo semestre foi emprestado ao Santos, onde jogou apenas oito vezes, com um gol e uma assistência, mas com passagem novamente sem sucesso. De volta ao Corinthians em 2023, Luan seguiu treinando separado e recebendo salário considerado alto para um atleta que não dava retorno desportivo. O valor estimado era de R$ 800 mil por mês.

Depois de ser agredido fora dos gramados por homens encapuzados que encontraram o jogador em um motel, Luan aceitou rescindir com o Corinthians e ficar sem contrato, mais tarde acertando sua volta ao Grêmio, a pedido de Renato Gaúcho. No time gaúcho, assinou contrato de produtividade e atuou apenas cinco vezes, tirando o interesse do clube em uma possível renovação.

No Vitória também não passou despercebido. Em fevereiro, vizinhos de Luan revelaram que o jogador foi notificado pelo condomínio onde mora, em Salvador (BA), por uso de som alto. Segundo os moradores, Luan era visto constantemente bebendo e cercado por mulheres.