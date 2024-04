Pra ver o sol brilhar O FIM DO ANO

Bichos-papões do continente nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras farão um duelo com clima de decisão logo na terceira rodada do Brasileirão, hoje, às 16h, no Allianz Parque. Com 100% de aproveitamento, o Mengão tem a chance de abrir seis pontos de distância para seu principal concorrente e se consolidar como favorito ao título.

O duelo particular é tão importante que o Verdão fez questão de receber o Rubro-Negro no seu estádio, com parte da arquibancada fechada, apenas dois dias depois de um show do grupo Soweto no local. Das últimas seis edições do Brasileiro, cinco foram para um dos rivais (três pro Porco e duas pro Fla). Das últimas cinco Libertadores, cada um levou duas.

Neste ano, a rivalidade tem um ingrediente a mais. Se um dos dois clubes conquistar o Brasileirão, vai se isolar como maior campeão do torneio na era moderna - desde 1971 -, com nove títulos. Por enquanto, cada um tem oito, mas o Palmeiras chega a 12 com a unificação do Robertão e da Taça Brasil. E caso um deles ganhe a Liberta, vai se tornar o primeiro clube do país a ser tetra.

Apesar da luta acirrada por taças, o gramado sintético do Allianz Parque não tem impedido o Flamengo de arrancar seus pontinhos na casa do adversário. A última derrota por lá foi em 2017 (2 a 0) e, desde então, foram duas vitórias e dois empates no estádio. Por outro lado, os paulistas têm levado a melhor em decisões: ganharam a final da Liberta de 2021 e a Supercopa do ano passado, enquanto o Fla venceu nos pênaltis a Supercopa de 2021.