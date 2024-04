Intrigas da oposição

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras está acirrada nos bastidores. Antes de a bola rolar, o presidente do Fla, Rodolfo Landim, e a do Palmeiras, Leila Pereira, aumentaram a tensão para o confronto com declarações polêmicas. Começou quando Landim ironizou a pressa do adversário em jogar no Allianz Parque, que não pôde receber o duelo do Verdão com o Internacional (derrota por 1 a 0) por causa do show do Soweto, sexta-feira.

"Porque o Palmeiras jogou ontem (quarta) e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu no gramado sintético. Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? (risos) A gente sabe que tem uma desvantagem", disse o mandatário rubro-negro.

Leila Pereira, que tem rixa antiga com Landim, não deixou barato: "Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023, contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é?", indagou, com ironia.