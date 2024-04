Vitória para dar moral

Com uma boa atuação no segundo tempo, o Botafogo desencantou e venceu sua primeira partida na fase de grupos da Libertadores. Eduardo, duas vezes, e Luiz Henrique marcaram e fizeram o Fogão derrotar o Universitario por 3 a 1, no Nilton Santos. Olivares diminuiu pros visitantes. Com o resultado, o Glorioso chega aos três pontos e respira na competição. Os cariocas estão na lanterna do Grupo D, porém, a chave está embolada. O Junior Barranquilla lidera com cinco pontos, um a mais que a LDU e Universitário. Cada clube ainda tem três jogos pela frente até o encerramento dos grupos.

O primeiro tempo começou com o Fogão dando a impressão de que encurralaria o adversário em seu campo. Porém, aos sete minutos, o Alvinegro recebeu uma notícia ruim. Tiquinho sentiu uma lesão muscular na perna direita e precisou sair. Eduardo foi seu substituto. A lesão esfriou o time, que apesar de ter a posse de bola, pouco criou.

O segundo tempo começou bem diferente. Com apenas um minuto, Júnior Santos tabelou com Eduardo e serviu o meia para finalizar e abrir o placar.

Aos 11, Luiz Henrique driblou o goleiro Britos e marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Nos acréscimos, Mateo Ponte serviu Eduardo, que fez o terceiro. No lance seguinte, a defesa alvinegra vacilou e Olivares apareceu para diminuir pros peruanos.