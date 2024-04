Altitude castiga o Fla

Com uma equipe recheada de reservas, o Flamengo sofreu a primeira derrota em 2024. Na altitude de mais de 3.600m de La Paz, o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 1 para o Bolívar. Os destaques foram os brasileiros Chico da Costa e Bruno Sávio, que fizeram os gols dos donos da casa. Matías Viña balançou a rede para o Mais Querido. O clube carioca estacionou com 4 pontos e está na segunda posição no Grupo E da Libertadores. Os bolivianos lideram com 9 pontos. Millonarios-COL (1 ponto) e Palestino-CHI (ainda não pontou) se enfrentam hoje, às 21h, no Chile.

O jogo começou da pior maneira possível para o Flamengo. Com apenas um minuto, a defesa rubro-negra deu bobeira e o Bolívar saiu na frente com Chico da Costa. Porém, a desvantagem durou pouco e, três minutos depois, Viña deixou tudo igual.

O restante da primeira etapa foi de dificuldades, principalmente na marcação pelo lado direito. Porém, o Bolívar não conseguiu impor uma grande pressão.

O segundo tempo começou com o Bolívar em cima, criando oportunidades em lances de bola aérea. Os donos da casa tiveram um gol anulado e Bruno Sávio perdeu uma chance incrível com 7 minutos. O Flamengo era sufocado em seu campo de defesa.

Aos 18 minutos, a defesa rubro-negra falhou e - em contra-ataque - Bruno Sávio apareceu para recolocar o Bolívar em vantagem.

Em desvantagem no placar, Tite colocou Lorran e Matheus Gonçalves no jogo. Com isso, o Fla acabou melhorando e passou a criar oportunidades, deixando o Bolívar acuado. Os cariocas lutaram até o fim, mas não conseguiram evitar a primeira derrota em 2024.

Pela Liberta, o próximo desafio será dia 7 de maio, contra o Palestino, fora de casa, enquanto o Bolívar visitará o Millonarios, dia 8.