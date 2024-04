Abel Ferreira elogia Palmeiras: 'Foi a vitória do time da virada, vitória do time do amor'

O técnico Abel Ferreira não economizou elogios ao time do Palmeiras, após a vitória de virada, por 3 a 2, sobre o Independiente del Valle, nesta quarta-feira, em Guayaquil, no Equador, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos.

"Nossa equipe está preparada para sofrer e para encontrar seu momento na partida. A equipe que jogar aqui e não ficar com a bola será massacrada. O Independiente del Valle é uma equipe que sabe jogar neste clima e é muito bem organizada. Mas esta foi a vitória de todos que trabalham no Palmeiras. Foi a vitória do time da virada, vitória do time do amor", disse Abel na entrevista coletiva.

O treinador admitiu grandes dificuldades no primeiro tempo. "Tive muitas dúvidas até ontem (terça-feira) à noite para escolher o melhor time. Os 30 primeiros minutos foram muito duros. Muito difícil para nos adaptarmos a este clima (altitude de 2.850 metros)). Fizemos ajustes no intervalo, voltamos melhores no segundo tempo e quem entrou nos ajudou demais e eu estou muito feliz pelo resultado do nosso trabalho."

Abel, mais uma vez, disse sobre o poder do adversário e até usou termos do boxe para explicar o grau de dificuldade enfrentado pelo Palmeiras nos 90 minutos. "O Del Valle nos colocou nas cordas, achei que poderíamos sofrer um nocaute, mas o Palmeiras nunca desiste e conseguimos um nocaute no 12º assalto."