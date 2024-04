Internacional busca primeira vitória na Sul-Americana; Fortaleza enfrenta o Boca Juniors

A terceira rodada da Copa Sul-Americana, que fecha o primeiro turno, será finalizada nesta quinta-feira com seis jogos e a presença de dois brasileiros. Enquanto o Internacional joga fora de casa em busca da primeira vitória, o Fortaleza defende 100% em duelo difícil com o Boca Juniors.

O Internacional ainda não venceu no Grupo C, mas também não perdeu. Empatou com o Belgrano, da Argentina, e com o Real Tomayapo, da Bolívia, ambos sem gols. Com dois pontos, terá um duelo complicado com o Delfin, do Equador, que soma quatro pontos após vencer o Real Tomayapo por 2 a 0 fora de casa. A partida será realizada no estádio Jocay, em Manta, cidade no nível do mar, às 23h (de Brasília).

Já o Fortaleza enfrenta o Boca Juniors às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em duelo de líderes do Grupo D. O time cearense venceu o Sportivo Trinidense, do Paraguai, por 2 a 0, como visitante, e goleou o Nacional Potosí, da Bolívia, por 5 a 0, em casa. O Boca Juniors aparece em segundo com quatro pontos após empatar sem gols com os bolivianos e vencer o Sportivo Trinidense por 1 a 0 na última rodada.

No Grupo F, Nacional, do Paraguai, e Racing, do Uruguai, se enfrentam. Os uruguaios ultrapassarão o Corinthians se ao menos empatarem. O Lanús, da Argentina, pode assumir a liderança do Grupo C, ocupada pelo Cuiabá, se vencer o Metropolitanos, da Venezuela.

Completam a lista de jogos: Always Ready-BOL x César Vallejo-PER e Independiente Medellín-COL x Defensa y Justicia-ARG, ambos pelo Grupo A.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA:

19h

Nacional (PAR) x Racing (URU)

Metropolitanos (VEN) x Lanús (ARG)

21h

Fortaleza x Boca Juniors (ARG)

Always Ready (BOL) x César Vallejo (PER)

23h

Delfin (EQU) x Internacional

Independiente Medellín (COL) x Defensa y Justicia (ARG)