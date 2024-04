Heat bate recorde, derruba Celtics fora de casa e empata série nos playoffs da NBA

Com direito a recorde de cestas de três pontos, o Miami Heat derrubou o Boston Celtics por 111 a 101, na noite desta quarta-feira, fora de casa. O triunfo surpreendente, sobre a melhor equipe da temporada regular, empatou a série melhor de sete jogos nos playoffs da NBA. Em outro confronto da noite, o Oklahoma City Thunder voltou a superar o New Orleans Pelicans.

A vitória do Heat em Boston surpreendeu porque os Celtics vinham fazendo campanha quase perfeita em casa ao longo do campeonato. Além disso, o time buscou o primeiro lugar da Conferência Leste justamente para ter a vantagem de jogar as partidas mais importantes dos playoffs em casa, onde vinha sendo quase imbatível.

O Heat, contudo, não se intimidou com a torcida contra e sustentou um duelo equilibrado até o terceiro quarto, quando despontou no placar e abriu a vantagem que lhe renderia a vitória minutos depois. O ponto forte do time foram as cestas de três pontos. A franquia bateu o recorde de 23 arremessos certeiros em uma partida de playoffs em sua história.

"Foi uma resposta muito boa de nossa parte. E nós também fomos bem nas cestas de três pontos. É sempre mais bonito quando você acerta estas cestas", comentou o técnico do Heat, Erik Spoelstra. O treinador se refere ao empate em 1 a 1 na série, após a derrota do time de Miami na abertura do confronto.

Além da pontaria em dia, o Heat também se destacou pelo jogo coletivo. Seus cinco titulares chegaram aos dois dígitos em pontuação. Tyler Herro foi o cestinha do time e ainda anotou um "double-double": 24 pontos e 14 assistências. Caleb Martin e Bam Adebayo registraram 21 pontos cada enquanto Jaime Jaquez Jr. e Nikola Jovic contribuíram com 14 1 10 pontos, respectivamente.

Pelo lado dos Celtics, Jaylen Brown foi o grande destaque. Ele foi o maior pontuador da partida, com 33 pontos, e ainda ajudou com oito rebotes. Jayson Tatum foi mais discreto: 28 pontos e oito rebotes.

Na mesma noite, o Oklahoma City Thunder superou o New Orleans Pelicans por 124 a 92, em casa, e abriu 2 a 0 na série. Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, com 33 e 26 pontos, comandaram a vitória dos anfitriões. Jonas Valanciunas, com 19, foi o maior pontuador dos Pelicans.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 101 x 111 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 124 x 92 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets