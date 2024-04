Xavi recua de decisão e confirma que permanecerá no Barcelona para a próxima temporada

Xavi Hernández confirmou os rumores nesta quinta-feira ao decidir que seguirá no comando do Barcelona na próxima temporada europeia. O técnico havia anunciado em janeiro que deixaria o clube catalão, onde brilhou como jogador, indicando insatisfação com os rumos que o time tomou ainda na metade da temporada.

Nesta quinta, Xavi anunciou que mudou de ideia a partir do apoio recebido da diretoria do clube nas últimas semanas. O treinador tem contrato até junho de 2025, ou seja, até o fim da próxima temporada europeia, que deve começar em agosto deste ano.

"O mais importante é pensar na entidade. Quando nos reunimos com o presidente, coloquei o meu cargo à disposição. Mas aí recebi uma grande confiança do presidente, do departamento esportivo e de toda a direção do clube", declarou Xavi, que está apenas em seu segundo clube como treinador.

Ele também destacou o apoio recebido dos jogadores ao longo dos últimos meses, apesar da fraca campanha do Barça nesta temporada em todas as competições que disputou. O clube vem de derrota no clássico com o Real Madrid e de uma dura eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Paris Saint-Germain.

Nos últimos meses, o Barça caiu nas quartas de final da Copa do Rei e não conseguiu alcançar o Real na tabela do Campeonato Espanhol. O rival deve assegurar o título, com bastante antecedência, nas próximas rodadas.

"Estamos trabalhando bem, é um projeto vencedor. A torcida também me fez ver que devo seguir aqui. Em janeiro, pensei que o melhor a fazer era ir embora. Mas depois disso a dinâmica se tornou positiva. Em dois ou três minutos, eu e o presidente Joan Laporta nos entendemos", disse Xavi.