Bia Haddad e Thiago Monteiro vencem sem sustos e avançam em Madri

Beatriz Haddad Maia e Thiago Monteiro iniciaram com vitória suas campanhas na chave principal do Torneio de Madri, na Espanha. Nesta quinta-feira, os tenistas brasileiros venceram suas partidas sem perder sets e avançaram na importante competição, preparatória para Roland Garros.

Atual número 14 do mundo, Bia superou a veterana italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h15min. Com o resultado, a brasileira somou duas vitórias seguidas na temporada, o que não acontecia desde fevereiro. Há 11 dias, ela vencera Anna-Lena Friedsam em duelo do Brasil com a Alemanha, pela Billie Jean King Cup, em São Paulo.

Em Madri, já pela segunda rodada (ela foi "bye" na rodada de abertura por ser cabeça de chave), Bia voltou a exibir atuação que lembrou seus melhores momentos do ano passado, quando alcançou a histórica semifinal de Roland Garros, em Paris. Foi sua primeira vitória na chave principal de Madri, onde tem histórico negativo.

"A primeira rodada (estreou direto na segunda) é sempre um jogo duro, especialmente contra a Sara. Ela é muito competitiva, não importa a idade, o piso ou o torneio. Ela compete em todos os pontos. Estou feliz com o trabalho de hoje, não era um jogo fácil. Sabíamos que seria duro, que exigiria coragem, e teríamos que buscar a rede o máximo possível. Tem uns detalhes a melhorar, é tênis. Mas eu não queria ser perfeita", comentou Bia, ao fim da partida, em entrevista ao canal ESPN.

Na terceira rodada, Bia enfrentará a americana Emma Navarro, de 22 anos e atual 23ª do ranking. Elas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, com vitória da atleta dos Estados Unidos, em 2021, com direito a um "pneu" (6/0) no placar.

MONTEIRO TAMBÉM AVANÇA

Após superar a fase de qualifying, Monteiro iniciou sua trajetória na chave principal com vitória sobre o sérvio Dusan Lajovic por 6/4 e 6/3. O número 118 do ranking será o adversário de estreia do grego Stefanos Tsitsipas, que vem se destacando nesta gira de saibro na Europa - foi campeão do Masters 1000 de Montecarlo e vice em Barcelona nas últimas semanas. Tsitsipas é o atual número sete do mundo.