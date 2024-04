Pensando na Olimpíada, Roland Garros anuncia inauguração da 2ª quadra com teto retrátil

O segundo teto retrátil de Roland Garros será inaugurado na abertura do torneio, marcado para o próximo dia 26 de maio. O projeto, voltado também para os Jogos de Paris-2024, foi anunciado nesta quinta-feira pelos organizadores.

De acordo com o cronograma, uma cerimônia para a construção do telhado da quadra Suzanne Lenglen, com capacidade para 10 mil lugares, será realizada quando o jogo começar no sorteio principal. Mesmo antes da inauguração do torneio, a cobertura pode ser fechada em caso de chuva.

Durante a entrevista coletiva, Amelie Mauresmo, diretora da competição, destacou o benefício da novidade. "É uma quadra que vai nos ajudar muito", disse a dirigente.

A quadra principal Philippe Chatrier, com 15.000 lugares, conta com um teto retrátil desde 2020. Mauresmo elogiou o novo telhado por proporcionar mais flexibilidade na programação das partidas e garantir o jogo para 25.000 torcedores no local, além de telespectadores em todo o mundo.

As duas quadras cobertas ajudarão a manter o torneio olímpico dentro do cronograma, de 27 de julho a 11 de agosto. Nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, por exemplo, vários confrontos em quadras ao ar livre foram interrompidos pelo calor e pela umidade escaldantes.

Roland Garros também recebe finais de boxe na segunda semana das Olimpíadas. Mauresmo disse que as atrações extras tiveram um efeito positivo na demanda pelo Grand Slam.