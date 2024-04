Raphael Veiga admite mau momento no Palmeiras e parabeniza Luís Guilherme por gol decisivo

Raphael Veiga, do Palmeiras, publicou um desabafo pelo momento ruim que vive na equipe. Um dos principais atletas do elenco, o meia entende que pode entregar mais ao time. O técnico Abel Ferreira concorda e assume parte da responsabilidade pela fase do jogador.

"Reconhecer os momentos de dificuldade é o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer. Sei do meu momento e vou continuar me dedicando para melhorar. Jamais fugirei das minhas responsabilidades e nunca me esconderei delas", escreveu Veiga.

Na vitória de virada contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores, Veiga foi um dos jogadores palmeirenses que esteve em baixa, o que levou o time a fazer um primeiro tempo ruim. Na segunda etapa, ele e Mayke saíram para as entradas de Estêvão e Luís Guilherme. A partir daí, o Palmeiras conseguiu a remontada.

Veiga não deixou de exaltar a vitória. "Sou muito feliz de participar dessa equipe. Focada, resiliente e pronta para passar por qualquer situação, em qualquer lugar", escreveu. Em seguida, ele parabenizou o jovem Luís Guilherme, que marcou pela primeira vez como profissional. O autor do gol da vitória compartilhou o post e descreveu Veiga como "ídolo".

O momento do camisa 23 tem a ver com o condicionamento físico, principalmente. Não que haja algum problema com o jogador, mas ele foi titular nos últimos 13 jogos do Palmeiras. Na altitude de Quito, ele sentiu ainda mais o peso da do calendário. Abel Ferreira assumiu que é dele essa responsabilidade.

"Muitas vezes a má forma dos nossos jogadores é responsabilidade minha. Ele já deveria ter descansado. Sorte tenho que temos um núcleo de performance espetacular e o treinador tem que colocar gente mais experiente", afirmou o técnico após o empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Brasileirão.

O próximo jogo do Palmeiras está agendado para segunda-feira, às 20h, no MorumBis, diante do rival São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o compromisso seguinte acontece apenas no dia 9 de maio, às 19h, contra o Liverpool, no Estádio Centenário de Montevidéu. Antes disso, ainda há o confronto contra o Botafogo-SP, dia 2 de maio, às 21h30, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.