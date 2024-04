Adrian Newey deve deixar Red Bull após 20 anos por projeto da Ferrari, diz site alemão

Adrian Newey, designer da Red Bull, e peça fundamental na engrenagem da escuderia britânica, está deixando a Ferrari. Na equipe desde 2006, ele deve anunciar sua saída em breve. De acordo com o site alemão AutoMotor und Sport, o inglês de 65 anos está insatisfeito com a briga pelo poder nos bastidores e, diante deste cenário, a escuderia italiana surge como lugar ideal.

Disposta a voltar a brigar por títulos, a Ferrari vem movimentando o mercado da Fórmula 1. O acerto com o heptacampeão Lewis Hamilton, que vai integrar o time a partir do ano que vem, é um exemplo do projeto ambicioso por parte dos italianos.

Considerado um gênio da aerodinâmica, Newey é bastante valorizado na Fórmula 1 pelo seu conhecimento tanto no uso ideal dos pneus, quanto na importância da mecânica e do acerto do carro.

Alvo da Ferrari já há algum tempo, Newey foi visto pelo menos uma vez no aeroporto de Bolonha, o que aumenta as especulações em torno da sua transferência.

Frederic Vasseur, chefe de equipe italiana, enxerga no trio formado por Newey, Hamilton e Leclerc, um time ideal para entrar no trilho das vitórias nos próximos anos.

Com contrato vigente com a Red Bull até o final de 2025, Newey espera conseguir um acordo para ficar livre já ao final da temporada atual. As especulações de que o designer deve ficar atrelado ao projeto RB7 Hypercar vem aumentando a sua insatisfação, pois sua intenção é seguir envolvido com a Fórmula 1. Diante da garantia sinalizada pela Ferrari, as evidências de mudança devem se confirmar em breve.

A Red Bull vem dominando a hegemonia da Fórmula 1 nos últimos anos ao ganhar os três últimos mundiais de construtores e também conquistar o tricampeonato com o holandês Max Verstappen. Nesta fase áurea, Newey foi elemento fundamental para o êxito da escuderia.