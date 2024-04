Zé Roberto Guimarães vê nove seleções com chances em Paris-2024 e confia em pódio ao Brasil

A Olimpíada de Paris-2024 começou para valer para a seleção brasileira feminina nesta quinta-feira, no primeiro dia de treinos no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema, no Rio. O técnico José Roberto Guimarães apostará em atividades em dois períodos para deixar a equipe em condições de brigar por bons resultados na Liga das Nações de Vôlei, que antecede os Jogos Olímpicos, no qual vê até nove rivais em condições de pódio e espera estar entre os três.

A preparação inicial será para a Liga das Nações, na qual a seleção estreia diante do Canadá, dia 14 de maio, no Maracanãzinho. Depois, enfrenta a Coreia do Sul (dia 16), os Estados Unidos (17) e a Sérvia (19). Na segunda rodada da LNV as adversárias serão o Japão (28), a Holanda (30), a Itália (1º de junho) e, por fim, a Tailândia (2).

"A gente espera realmente que as jogadoras consigam assimilar da melhor maneira possível essa carga de treinamentos que nós vamos ter. A gente tentou antecipar com todas elas, onde estivessem, nos clubes onde jogaram a temporada passada, que elas fizessem o melhor trabalho possível e se cuidassem", revelou Zé Roberto.

As jovens central Luzia e a ponteira Helena foram convidadas por Zé Roberto para completar os treinos da equipe e irem ganhando experiência para o futuro. Estão nas atividades em Saquarema ao lado das experientes Gabi, Macris, Diana e Rosamaria, e de jovens como Júlia Bergmann e Lorenne.

"(Serão) Grandes desafios pela frente, ainda precisamos estar muito preparados e concentrados para a Liga das Nações de Vôlei. Temos de ter atenção grande com resultados e a performance que vamos ter. Esse é o planejamento, dois treinos por dia, uma concentração enorme na parte física para que consigam suportar toda carga de treinamento e a expectativa é grande."

Brilhar na LNV é ambição para que o Brasil chegue pronto e forte a Paris-2024. "Não somos o time favorito, temos oito, nove times brigando e que poderão estar no pódio na Olimpíada de Paris", salientou o treinador. "O que a gente espera é que nosso time também faça um grande trabalho, tenha um bom desenvolvimento e com muito comprometimento, some bons resultados no Liga das Nações para conseguir chegar no pódio na Olimpíada de Paris."