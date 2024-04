Endrick explica significado de nova comemoração em gol do Palmeiras na Libertadores

Endrick tem uma nova comemoração nos gols que marca pelo Palmeiras. Diante do Independiente Del Valle, o jovem descontou quando a equipe perdia por 2 a 0. Ele comemorou o gol que foi o começo da virada palmeirense com batidas no peito e uma pose curvada.

A referência do jovem de 17 anos é um filme. "Eu vi o filme Godzilla vs Kong: O Novo Império. Sou muito fã do Kong e da pantera também. É uma comemoração nova para mim", explicou. Ele também publicou uma foto após o gol com a legenda "KONG" e um emoji de gorila.

No filme, que está nos cinemas, Godzilla e Kong se unem contra um novo inimigo. O curioso é que o último remake da história original, que foi às telas de cinema pela primeira vez em 1933, é de dezembro de 2005 e, portanto, quase um ano mais velho que Endrick, que nasceu em julho de 2006. Desde então, três novos longas foram lançados com o personagem.

O Palmeiras venceu com três gols "jovens" na virada contra o Del Valle. Lázaro empatou e Luís Guilherme virou (foi o primeiro gol dele no profissional). Endrick chegou a 19 gols no profissional, incluindo Palmeiras e seleção brasileira, desde o acerto com o Real Madrid. A cada cinco gols, o atacante ativa um gatilho que rende mais R$ 2,5 milhões pagos pelo Real Madrid ao Palmeiras.

O próximo jogo do Palmeiras está agendado para segunda-feira, às 20h, no MorumBis, diante do rival São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o compromisso seguinte acontece apenas no dia 9 de maio, às 19h, contra o Liverpool, no Estádio Centenário de Montevidéu. Antes disso, ainda há o confronto contra o Botafogo-SP, dia 2 de maio, às 21h30, no Allianz Parque.