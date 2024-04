Pedrinho sente dores no púbis e desfalca o Santos para o confronto com o Avaí

O técnico Fábio Carille ganhou um problema de última hora para o jogo diante do Avaí, válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedrinho sentiu dores no púbis e não viajou com a delegação para Florianópolis.

Diante do desfalque, o treinador santista deve manter Otero na frente ao lado de Guilherme e Furch. O duelo com o time catarinense está marcado para esta sexta-feira, às 20h, no estádio da Ressacada.

Na disputa por uma vaga no time titular, Pedrinho entrou no segundo tempo da partida com o Avaí e foi um dos destaques do time santista. Ele abriu o placar em bela jogada individual e participou do lance que originou o segundo gol.

Além de Pedrinho, Carille conta com mais um desfalque. O lateral-direito Aderlan fraturou o dedo da mão esquerda, foi submetido á cirurgia e está em fase de recuperação. João Pedro Chermont deve ficar com a vaga no setor defensivo.

Carille pretende manter o esquema com três atacantes para surpreender o Avaí. No treino desta quinta, ele fez ajustes de posicionamento e também deu ênfase ao trabalho de finalização.