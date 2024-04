Romário treina no América-RJ e brinca sobre ser atleta e presidente: 'Jogo a hora que quiser'

O senador Romário (PL-RJ) voltou aos gramados para o primeiro treino com o elenco do América-RJ nesta quinta-feira, aos 58 anos. O atacante, que também é o presidente do clube, está na lista de jogadores inscritos na disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca.

Romário marcou dois gols e afirmou estar "cansado" após o treinamento. "Daqui a pouco vem a maca me buscar", disse ele em entrevista coletiva. O senador também falou sobre as vantagens de ser jogador e presidente do clube. "Jogo na hora que eu quiser, saio na hora que eu quiser. Se o treinador não gostar, eu demito, e se o jogador não me dar a bola, eu multo", brincou o atacante.

O América-RJ divulgou nas redes sociais um vídeo com trechos do treino de Romário. "Que momento", escreveu o clube. No conteúdo, o senador aparece dominando a bola, correndo no gramado e dando chutes ao gol. Ao final, os goleiros do time comentaram ser "diferente" a experiência de treinar com o campeão mundial.

A relação entre Romário e o time carioca é antiga. O pai do atacante, Edevair, era torcedor do América-RJ, e o 'Baixinho' já vestiu a camisa da equipe em 2008, ano em que conquistou a Série A2 do Carioca com o clube.

Como presidente, um dos principais objetivos de Romário é recolocar o time na elite do futebol do Rio de Janeiro. A estreia do clube na segunda divisão do Campeonato Carioca será no dia 18 de maio, contra o Petrópolis. Para conquistar o acesso, a equipe precisa ser campeã do torneio.