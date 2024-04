Primeiro gol pelo Alvinegro

Luiz Henrique desencantou com a camisa do Glorioso. O atacante marcou um dos gols do Botafogo contra o Universitário. O jovem ressaltou a importância de ter balançado as redes pelo clube carioca em um duelo da competição internacional.

"Fico feliz pelo resultado, a gente estava trabalhando por isso, é um resultado importante, fundamental, para buscarmos uma reação na Libertadores. Fico feliz também por ter feito meu primeiro gol pelo Botafogo, era algo que estava buscando e ainda mais em uma partida tão importante para a equipe", disse o atacante.