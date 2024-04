Ex-Barcelona rasga elogios a Neymar e coloca brasileiro acima de Messi: 'Meu jogador favorito'

O meio-campista Ivan Rakitic não poupou elogios a Neymar e colocou o atacante acima até mesmo de Messi. O croata, que atualmente joga pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, vestiu a camisa do Barcelona no mesmo período em que o brasileiro e o argentino.

Rakitic falava sobre a passagem pelo clube espanhol quando foi perguntado sobre o atacante brasileiro. "Sou o maior fã do Neymar. Neymar estará sempre no meu time (dos sonhos). Eu amo aquele cara", disse o atleta em entrevista ao podcast Micspod.

Logo depois, a conversa evoluiu, e o croata foi questionado por um dos apresentadores se preferia Neymar a Messi. Rakitic, então, destacou que considera o argentino o melhor jogador da história do futebol, mas foi firme na escolha. "Ele (Neymar) é meu jogador favorito."

Rakitic foi um dos companheiros de equipe de Neymar no Barcelona entre 2014 e 2017, período em que o trio MSN (composto pelo brasileiro, Messi e Suárez) se destacou no futebol mundial. Depois do time catalão, o meia se transferiu para o Sevilla e, agora, veste a camisa do Al-Shabab. Com isso, o croata e Neymar, que atua pelo Al-Hilal, são rivais na Arábia.