André sai mais cedo do campo

Durante o primeiro tempo da partida, o volante André se machucou após forte dividida com Iturbe, jogador do Cerro Porteño, e precisou ser substituído. O camisa 7 deixou o campo chorando e saiu do estádio usando muletas.

O lance aconteceu quando André arriscou um chute para o gol, aos 42 minutos, após receber passe de Martinelli. Na hora da finalização, o atacante Iturbe dividiu com o camisa 7, que levou a pior.

Nas redes sociais, o Fluminense publicou uma mensagem de apoio ao jogador, mas não deu detalhes sobre o problema até o fechamento desta edição.

A possível lesão do volante preocupa o Tricolor, que convive com uma série de lesionados neste início de temporada. Atualmente, quatro jogadores estão no departamento médico: Thiago Santos e Gabriel Pires estão trabalhando na transição. Lelê sofreu uma grave lesão no joelho direito e vai passar por cirurgia. O zagueiro Marlon se recupera de uma artroscopia no joelho direito.