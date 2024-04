Key Alves se junta à bicampeã olímpica e é anunciada em nova liga de vôlei dos EUA

Key Alves voltará às quadras de vôlei. A líbero foi anunciada na League One Voleyball, nova liga norte-americana da modalidade. Ela está afastada do esporte há quase dois anos, devido a uma lesão no joelho sofrida em 2022, quando atuava pelo Osasco. Depois, ela participou do Big Brother Brasil 23.

A jogadora vai se juntar à bicampeã olímpica Fabiana, ouro em Pequim-2008 e Londres-2012. A central, assim como Key, teve o Osasco como último clube. Aos 38 anos, Fabizona também tem passagens pelo vôlei da Turquia e do Japão. Junto de Key, também foram anunciadas as atletas Tessa Grubbs (EUA), Annie Cesar (Alemanha), Kotoe Inoue (Tailândia), Karin Palgutova (França) e Mariena Hayden (Grécia).

Em outubro de 2022, Key sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho. Foi cogitada a cirurgia, mas a atleta e a equipe médica optaram por um tratamento mais conservador. Cerca de três meses depois, ela foi anunciada como participante do BBB 23. Na época, Key já tinha carreira também como influenciadora digital e lucrava com fotos publicadas no OnlyFans, site de conteúdo adulto. Ela tinha 2,4 milhões de seguidores no Instagram, ainda antes da lesão. Hoje, são 15 milhões.

A volta ao vôlei chegou a ser anunciada após a eliminação no reality show. Porém, três meses depois, Key não só se despediu do Osasco, como também anunciou que se aposentaria das quadras. "Vivi de tudo dentro das quadras com vocês, fui campeã paulista pela primeira vez e até mesmo uma lesão na qual hoje me faz fora do time. Hoje eu decidi continuar no entretenimento e TV", disse na época.

Aos 25 anos, Key voltará a jogar, mas ainda não foi anunciado o time que ela defenderá na liga norte-americana. No currículo, ela tem o título e a eleição de melhor líbero do Sul-Americano sub-18, disputado em 2018, em Lima. A irmã de Key, Keyt Alves, também é jogadora e foi anunciada nesta semana pelo Sesi/Bauru.