Flamengo vai concentrar em hotel próximo ao Maracanã para dar mais tempo de descanso ao elenco

O Flamengo vai mudar a sua programação para aumentar o tempo de descanso de seus atletas visando o clássico deste domingo, às 11h, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ao invés de usar as instalações do Ninho do Urubu, que fica em Vargem Grande, os jogadores vão passar a noite no Leme, bairro situado na Zona Sul do Rio.

O motivo para a mudança está no tempo de deslocamento. O CT do clube fica a mais de 40 km do Maracanã. Com a opção de concentrar em um hotel, a distância cai para menos da metade.

Para o duelo com o rival carioca, o atacante Éverton Cebolinha vai ser o único desfalque. Ele ainda se recupera de uma lesão na panturrilha direita. Depois de poupar vários titulares na derrota para o Bolívar pela Libertadores, no meio de semana, o técnico Tite deve escalar a força máxima.

O Flamengo soma sete pontos e está empatado com o Red Bull Bragantino no topo da classificação da competição. A equipe vem de um empate sem gols com o Palmeiras.

Já o Botafogo, que perdeu seu jogo de estreia no Nacional, vem embalado por duas vitórias e soma seis pontos. Na última rodada, a equipe do técnico português Artur Jorge goleou o Juventude por 5 a 1.