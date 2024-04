António Oliveira testa Carlos Miguel no gol do Corinthians para encarar o Fluminense

Carlos Miguel no gol do Corinthians. Essa deve ser a principal novidade que o técnico António Oliveira está preparando para o jogo deste domingo, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

O jogador foi testado pela comissão técnica no treino desta sexta-feira e tem boas chances de ser o titular. A possível troca, no entanto, é mais no sentido de preservar Cássio das críticas que vem sofrendo pela má fase do clube.

Nesta semana, ele fez um desabafo e cogitou até mesmo encerrar o seu ciclo no clube. A opção por Carlos Miguel seria uma maneira de dar um descanso ao goleiro.

Com um empate e duas derrotas, e ainda sem marcar gols no Brasileiro, o Corinthians aproveitou o treino desta sexta-feira para realizar um treino tático a fim de acertar o posicionamento da equipe. A ideia é pressionar o Fluminense desde o início sem dar espaços ao rival para os contra-ataques.

O técnico português vai aguardar o treino deste sábado para saber se vai poder contar com os retornos de Igor Coronado e Gustavo Henrique. O esquema 4-3-3 deve ser mantido com Wesley, Yuri Alberto e Pedro Henrique na frente. Na defesa, a única dúvida está na lateral-esquerda. Matheus Bidu pode ser a novidade no lugar de Hugo.