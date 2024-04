Torcida do Fluminense se revolta após vazar suposto vídeo de John Kennedy em festa

Nesta sexta-feira (26), torcedores tricolores ficaram revoltados após vazar nas redes sociais vídeo que mostra o jogador do Fluminense, John Kennedy, em uma festa ao lado dos companheiros de time Edinho e Walace. As imagens seriam de um evento que aconteceu na noite de quinta-feira (25), três dias após o atacante ter sido afastado do elenco pelo técnico Fernando Diniz. O motivo foi uma outra festa, dessa vez na concentração antes do clássico contra o Vasco, no último sábado (20), organizada por Kennedy e os jogadores Arthur, Kauã Elias e Alexsander. Os atletas levaram convidadas para o hotel onde a delegação tricolor estava concentrada na Zona Norte do Rio de Janeiro, atitude considerada inaceitável pelo clube. Os quatro foram afastados.



Na web, muitos tricolores demonstraram insatisfação com os recentes casos de indisciplina do ídolo tricolor. ‘Esses caras que ele acha que são amigos dele vão acabar com a carreira dele’, alertou um torcedor. “John kennedy não tem solução. Triste, porém verdade, esse cara ja era”, lamentou outro.

Torcida do Fluminense se revolta nas redes sociais após vazar suposto vídeo de John Kennedy na balada, no Rio de Janeiro.



O video em questão, foi durante o jogo de ontem na Libertadores, após JK receber punição do clube.



