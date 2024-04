Sangue novo pra vencer

O Vascão terá novidades em sua escalação para enfrentar hoje o Criciúma, às 16h, em São Januário. A principal delas deve ser a volta do meia Payet, que está recuperado da lesão no joelho direito e não entra em campo desde o dia 2 de abril. Ele ainda será reavaliado, mas tem grandes chances de começar a partida como titular.

Além do francês, Ramón Díaz também poderá contar com o retorno de Medel. O chileno foi desfalque nos dois últimos jogos por ter ido ao Chile apoiar sua mãe, que enfrenta uma situação delicada de saúde. Ele voltou ao Brasil nos últimos dias e vem treinando normalmente.

Outra novidade deve ser a presença do garoto Rayan. A joia, de 17 anos, foi utilizada nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Na derrota diante do Bragantino, participou da jogada do gol marcado por Vegetti. A evolução passa pela mudança de posição. O atleta voltou a atuar como ponta direita, onde se destacou na base.

O técnico Ramón Díaz vê a necessidade de ter um jogador veloz na equipe titular. Rayan superou Adson na concorrência. O jovem soma 141 minutos nos três primeiros jogos do Brasileirão, além de seis finalizações e a participação em um gol.

O recém-chegado Hugo Moura também está agradando a comissão técnica e deve ganhar um chance no meio de campo do Gigante da Colina.

No momento, o Vascão ocupa apenas a 15ª posição no Brasileirão, com apenas três pontos. O Gigante da Colina venceu o Grêmio na estreia, mas acumulou duas derrotas seguidas para Bragantino e Fluminense. A vitória é importante pra se recuperar na tabela.