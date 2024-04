Força máxima contra o Botafogo

O técnico Tite vai escalar o Mengão com força máxima para o clássico de amanhã, contra o Botafogo, às 11h, no Maracanã. A informação é do GE.

Pedro, Arrascaeta, Erick Pulgar, Varela e Ayrton Lucas, que foram poupados contra o Bolívar, pela Libertadores, estarão em campo. Léo Pereira, recuperado de uma virose, e Allan, descartado da viagem para La Paz por conta de traços falcêmicos que o impedem de performar em alto nível na altitude, também ficam à disposição.

Com uma lesão na panturrilha direita, Cebolinha segue em tratamento e ainda não tem condições de entrar em campo.