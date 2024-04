Sport supera Vila Nova, vence a segunda seguida e segue entre os líderes da Série B

No duelo dos times que ficaram perto do acesso em 2023, o Sport levou a melhor sobre o Vila Nova nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Pernambuco, o time nordestino foi superior ao goiano e venceu por 2 a 0, com gols de Rafael Thyere e Gustavo Coutinho.

Na estreia, o Sport superou o Amazonas por 3 a 2, fora de casa, e agora chega a seis pontos, permanecendo entre os líderes na tabela. Já o Vila Nova, que venceu o Guarani na primeira rodada por 2 a 0, conheceu sua primeira derrota na Série B, permanecendo com três pontos.

O Sport é o time nacional que detém a maior invencibilidade do futebol brasileiro considerando os clubes das Séries A e B. O seu último revés aconteceu no dia 24 de fevereiro, em confronto com o Náutico pelo Estadual, quando foi superado pelo placar de 2 a 1.

Diante da sua torcida, o Sport tomou a iniciativa na partida. Marcando pressão, os donos da casa não deixavam o Vila Nova trabalhar a bola no campo de ataque. Empilhando chances, Gustavo Coutinho virou um belo voleio e Dênis fez grande defesa. Depois Lucas Lima tentou de primeira, mas errou na direção do chute.

A pressão só surtiu efeito aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio fechada, o zagueiro Rafael Thyere apareceu dentro da pequena área e cabeceou para as redes. O Sport seguiu ocupando o campo de ataque, mas sem efetividade. Na reta final, o ritmo foi caindo. Os goianos até equilibram na posse de bola, porém sem conseguir finalizar.

Na segunda etapa, o Vila Nova tentou surpreender se lançando ao ataque, mas o castigo foi fatal. Em contra-ataque de almanaque, Romarinho ergueu para Ortiz, ele ajeitou de cabeça para Lucas Lima, que serviu para Gustavo Coutinho ampliar aos cinco minutos. O time pernambucano viu o adversário sentir o golpe e Titi Ortiz carimbou a trave.

Com dois de vantagem, o Sport se permitiu sofrer na partida. O Vila Nova buscou a reação em finalizações de Junior Todinho e Alesson, ambas defendidas por Caíque França. O duelo seguiu aberto, com chances para ambos os lados. Na reta final, os donos da casa colocaram a bola no chão e ditaram o ritmo até o fim.

Na próxima rodada, o Sport visita o Coritiba, na sexta-feira, às 20h30, no Estádio Couto Pereira. Antes, o time pernambucano encara o Atlético-MG, na terça-feira, pela Copa do Brasil, fora de casa. Já o Vila Nova recebe o Operário-PR, no sábado, às 18 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 0 VILA NOVA

SPORT - Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez (Lucas André), Romarinho (Pablo Dyego) e Lucas Lima (Pedro Vilhena); Titi Ortíz (Fábio Matheus) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

VILA NOVA - Dênis Júnior; João Vitor (Elias), Ruan Santos, Anderson Conceição (Jemmes) e Eric; Ralf (Igor Torres), Geovane e Cristiano; Júnior Todinho (Juan Christian), Luciano Naninho (Igor Henrique) e Alesson. Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Rafael Thyere, aos 26 minutos do primeiro tempo. Gustavo Coutinho, aos cinco minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Coutinho (Sport); Igor Henrique, João Vitor e Eric (Vila Nova).

ÁRBITRO - Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA - R$ 228.120,00.

PÚBLICO - 14.282 torcedores.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).