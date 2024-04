Carille festeja atuação do Santos na vitória em Florianópolis, mas critica polícia local

O técnico Fábio Carille se entusiasmou com a atuação do Santos na vitória, por 2 a 0, sobre o Avaí, nesta sexta-feira, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série B do campeonato Brasileiro. O treinador só criticou o trabalho da polícia na escolta até o estádio, o que causou um atraso na chegada do time.

"Foi uma vitória consistente, de um time concentrado o tempo todo, jogamos contra o vento no primeiro tempo. Sabíamos deste expediente do Avaí para tentar construir o resultado. No segundo tempo criamos mais, rodamos mais a bola e no primeiro gol ficamos muito tempo com a bola", disse o treinador santista.

Carille voltou a ratificar o grande favoritismo da equipe na disputa da Série B. "Muito satisfeito com a produção do time. O Santos é candidato fortíssimo ao título e ao acesso, mas é preciso manter a humildade. Não é fácil, restam 36 rodadas e vamos ter de manter o nível de concentração elevado para conseguirmos atingir nossos objetivos. Nunca está bom e temos de melhorar a cada dia."

O único ponto que desagradou o treinador foi o atraso no trajeto até a Ressacada, fazendo com que o time só entrasse em campo durante a execução do Hino Nacional. "A CBF tem de intervir. Isso não pode mais acontecer no futebol. A escolta da polícia não foi bem feita, parando em todos os sinais. O futebol não é mais assim."