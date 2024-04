Judô brasileiro conquista quatro medalhas de ouro no primeiro dia do Pan-Americano

Larissa Pimenta (até 52 quilos), Rafaela Silva (57kg), Michel Augusto (60kg) e Willian Lima (66kg) conquistaram a medalha de ouro para o Brasil no primeiro dia de disputas do Campeonato Pan-Americano e Oceania Rio-2024, nesta sexta-feira, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Daniel Cargnin (73kg) e Nauana Silva (63kg) foram vice-campeões; e Amanda Lima (48kg) e Ketleyn Quadros (63kg) conquistaram medalhas de bronze. Natasha Ferreira (48kg) também lutou nesta sexta e ficou em quinto lugar.

O segundo dia de competição, neste sábado, começa às 10 horas com as preliminares nas categorias 48kg, 52kg, 57kg e 63kg no feminino e no masculino em 60kg, 66kg e 73kg. As finais serão a partir das 16 horas.

No domingo, os combates serão disputados por equipes mistas, também com início previsto para as 10 horas. O evento tem transmissão ao vivo pela CBJ TV, Judô TV (preliminares), Canal Olímpico do Brasil e NSports (finais).