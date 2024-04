Grêmio vai a Salvador para enfrentar o Bahia na busca da liderança do Brasileirão

De olho na liderança provisória do Campeonato Brasileiro, o atual vice-campeão Grêmio enfrenta o Bahia no sábado, às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) pela quarta rodada. Apesar do alto investimento feito pela diretoria, o time baiano ainda não engrenou e tem vivido altos e baixos na temporada.

O Grêmio ganhou uma sobrevida na Copa Libertadores, ao fazer 1 a 0 no Estudiantes, da Argentina. Isso elevou o moral do time, que ocupa o quinto lugar do Brasileirão, com seis pontos, após vencer Athletico-PR (2 a 0) e Cuiabá (1 a 0). Na estreia caiu diante do Vasco por 2 a 1.

Já o Bahia tem quatro pontos e vem de um empate por 2 a 2 com o Vitória, arquirrival que vem sendo uma 'pedra no sapato' da equipe de Rogério Ceni na temporada. O Bahia também venceu em casa o Fluminense (2 a 1) e perdeu fora para o Internacional (2 a 1).

O time gaúcho defende um pequeno tabu, sem perder do rival desde 2021. Durante este período, foram realizados seis jogos, com duas vitórias dos gremistas e quatro empates.

O técnico Renato Gaúcho tem alguns reforços para o duelo. Ele poderá contar com os recém-contratados: o goleiro Rafael Cabral e o volante Edenílson. Ambos viajaram e devem estar à disposição no banco de reservas.

As novidades não param por aí. O volante Carballo foi liberado pelo departamento médico e também pode aparecer entre os titulares, assim como o centroavante Diego Costa, ainda mais na ausência de um camisa 9. O lado negativo ficou por conta do zagueiro Pedro Geromel, que sofreu uma fratura no braço.

"Eu quero o Grêmio competindo em todas as competições. Precisam competir no mínimo igual ao adversário, e isso tem acontecido, principalmente nos últimos três jogos. Vamos lutar do início ao fim. Não há mais espaço para jogador que fique olhando para o lado. Vamos em busca de mais vitórias", afirmou o treinador.

Do lado do Bahia, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o lateral Ryan e o volante Acevedo, que seguem se recuperando de suas respectivas lesões. Já o zagueiro Victor Cuesta é dúvida. Ele vinha atuando com dores e pode ser preservado.

"Tivemos um bom tempo de recuperação para trabalhar visando o jogo com o Grêmio. É uma partida importante que pode nos colocar entre os sete primeiros colocados no Brasileirão. Contamos com o apoio da nossa torcida para buscar mais uma vitória", disse Ceni.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X GRÊMIO

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Ademir, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Thaciano; Cauly. Técnico: Rogério Ceni.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio; Pepê, Villasanti e Cristaldo; Soteldo, Diego Costa (JP Galvão) e Everton Galdino. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).