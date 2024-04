Após duas derrotas, Vasco volta a São Januário em duelo com o Criciúma no Brasileirão

Depois de duas derrotas seguidas, o Vasco volta a campo neste sábado, às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio, o time cruzmaltino duela com o Criciúma, que ainda não perdeu, mas também não venceu.

Uma vitória em casa é importante para o Vasco ganhar confiança e afastar qualquer lembrança do início da competição em 2023, quando teve dois bons jogos, mas engatou um jejum de dez partidas sem vencer, sendo seis derrotas seguidas.

Na estreia, o Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1 em casa, mas não pontuou nos jogos como visitante: perdeu para Red Bull Bragantino e Fluminense, ambos por 2 a 1. Com três pontos, aparece na 15ª colocação.

Assim como nos jogos anteriores, a grande questão no time carioca é se o meia Payet jogará. Ele se recuperou de uma lesão no joelho, treinou durante a semana e a tendência é que vá para o duelo. O time sofreu no setor criativo sem o meia francês, que vinha fazendo grandes jogos no Carioca.

Outro retorno é o zagueiro Medel, desfalque nas duas últimas partidas para visitar sua mãe, no Chile, por problemas de saúde. Além disso, duas novidades: o volante Hugo Moura, que estreou com assistência, deve ser titular no lugar de Galdames, assim como o atacante Rayan no lugar de Rossi.

O técnico Ramón Díaz pediu mais tranquilidade ao elenco para voltar a vencer. "O que está faltando é um pouco de tranquilidade. O time corre, pressiona e cria oportunidades. Me preocuparia se o time não estivesse criando chances. Tivemos tempo para trabalhar esta semana e estou contente com o elenco."

Após estrear com empate por 1 a 1 diante do Juventude, em casa, o Criciúma repetiu o placar em jogo complicado com o Atlético-MG em Belo Horizonte (MG). O jogo da terceira rodada, contra o Fortaleza, foi adiado devido à participação do adversário na Copa do Nordeste. Com dois pontos, aparece logo abaixo do Vasco, em 16º lugar.

Com a semana livre para treinos, o técnico Cláudio Tencati conseguiu recuperar vários jogadores. Ele deve manter o esquema tático e pode promover algumas mudanças.

Nesta semana, o goleiro Gustavo, o lateral-direito Jonathan e os atacantes Felipe Vizeu e Eder treinaram normalmente e estão à disposição. O goleiro é cotado para retomar a titularidade no lugar de Alisson.

Na lateral-direita, Claudinho deve seguir. Já no ataque, Tencati está usando apenas um jogador, o que deixa a disputa aberta entre Bolasie, Eder, Felipe Vizeu e Arthur Caike. Bolasie é favorito, seguido por Eder.

FICHA TÉCNICA

VASCO X CRICIÚMA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Payet; Rayan, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Higor Meritão, Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).