Gonçalense nos EUA

Com uma trajetória vitoriosa em campeonatos nacionais e internacionais de paintball, o atleta Yan Viana de Oliveira se mudou para os Estados Unidos para aprimorar suas técnicas. Morador de São Gonçalo, o jovem de 26 anos levou o nome do município gonçalense ao lugar mais alto do pódio em 2017, quando venceu seu primeiro campeonato brasileiro em Atibaia, São Paulo.

A paixão pelo esporte começou no aniversário de oito anos, quando o pai o presenteou com um equipamento de paintball e Yan passou a praticar o esporte ainda como brincadeira. Já aos 15 anos descobriu essa grande paixão e não parou mais. Yan passou a treinar todos os dias e sua determinação chamou atenção da Equipe Paintshop, que o convidou a fazer parte da delegação. No mesmo ano, disputou seu primeiro campeonato mundial.

Na modalidade Speedball Painball, o jovem ganhou vários campeonatos regionais no Brasil e nos Estados Unidos. Essa modalidade é disputada em um espaço simétrico com barreiras infláveis (bunkers), que servem como proteção e para avançar no campo com o objetivo de eliminar os oponentes ou capturar uma bandeira.

Nos Estados Unidos, Yan está aprimorando o idioma e as técnicas esportivas para voltar aos campeonatos e novamente levar São Gonçalo ao topo do pódio.