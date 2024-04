Recordes de público

São Gonçalo voltou à rota dos grandes eventos com os maiores e melhores artistas da atualidade. Fazia tempo que a população não tinha opções de lazer desse tipo e para isso precisava ir ao Rio ou a Niterói.

Com a novidade, o grande público tem comparecido a festivais de pagode, rock, rap e trap, confirmando ainda mais o que todos sabiam: a Cultura gonçalense tem vocação para receber os melhores artistas do país!

Foi o que aconteceu no dia 7 de abril, no "São Gonçalo Festival". O evento apresentou Belo, Péricles, Ferrugem e Caju Pra Baixo com recorde de público, o que se repetiu em outros shows de pagode e em um festival de rock. Além disso, a cidade recebe Cabelinho, Orochi, Oruan, TZ da Coronel, Chefin, Poze do Rodo e Borges para um festival de rap no dia 5 de maio. O evento é o mais aguardado em São Gonçalo desde o início do ano.

Responsável por tudo isso, a GB Produções está no mercado há 15 anos e tem à frente os produtores Gabriel Benites e Matheus Ferreira. Para eles, fazer grandes eventos em São Gonçalo movimenta a economia e traz empregos para a cidade e os artistas para perto dos fãs. "Esperamos que esse setor cresça ainda mais no município, levando atrações também para as comunidades", destaca Gabriel.

Outros shows estão nos planos da GB Produções para o segundo semestre.