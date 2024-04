Ronaldo avança em venda da SAF do Cruzeiro a dono de rede de supermercados em Minas

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro está próxima de ter um novo sócio majoritário. Ronaldo Fenômeno está em conversas avançadas para vender sua parte nas ações para Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH e conselheiro do clube mineiro. A informação foi divulgada pelo jornal local No Ataque e confirmada pelo Estadão.

A reportagem apurou, ainda, que o negócio deve ser concretizado nos próximos dias e não deve sair por menos de R$ 500 milhões. Em dezembro de 2021, Ronaldo adquiriu 90% da SAF do Cruzeiro por R$ 400 milhões, quando a equipe estava na segunda divisão, assumindo também a dívida do clube, avaliada em R$ 1 bilhão. No início do ano passado, o Fenômeno já havia negociado a venda de 20% das ações do futebol cruzeirense a Pedro Lourenço, aproximadamente R$ 88,9 milhões.

Ronaldo e Pedro Lourenço, conhecido em Minas também como Pedrinho BH, têm relação antiga. O empresário esteve ao lado do Fenômeno durante a caravana do Cruzeiro em Conselheiro Lafaiete, no interior do Estado de Minas, comemorando o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2022. Os dois trocaram elogios e o ex-jogador agradeceu Lourenço pelo apoio nos bastidores do time quando ele mais precisou.

Lourenço teve participação ativa no Cruzeiro nos últimos anos. O Supermercados BH foi o patrocinador máster e um dos grandes incentivadores financeiros do time. O empresário auxiliou no pagamento dos salários de jogadores e funcionários quando o clube foi rebaixado e continuou ajudando financeiramente o futebol.

Aos 47 anos, Ronaldo entrou de cabeça na carreira de empresário após pendurar as chuteiras. O herói do pentacampeonato mundial da seleção brasileira é sócio de diversas holdings. Entre elas está a Tara Sports, sediada em Madri, na Espanha, e responsável pela gestão do Real Valladolid, time espanhol cujo brasileiro é sócio majoritário desde 2018 após compra de 51% das ações por 30 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões), e presidente desde 2022.

O objetivo do brasileiro era fazer com que o Valladolid disputasse competições europeias a partir do quinto ano de sua gestão. Porém, o time espanhol foi rebaixado na temporada 2020/21, subiu no ano seguinte, mas voltou a cair em 2022/23. O brasileiro é alvo frequente de protesto por parte dos torcedores e não descarta também negociar sua parte nas ações. Os altos impostos cobrados na Espanha são um entrave.

Rebaixado em 2019, o Cruzeiro amargou três temporadas na segunda divisão, voltando a disputar na elite do futebol brasileiro somente no ano passado, quando brigou novamente contra o rebaixamento e terminou na 14º colocação, se classificando à Copa Sul-Americana. Recentemente, o time demitiu o técnico argentino Nicolás Larcamón depois da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o modesto Sousa, da Paraíba. Fernando Seabra, ex-técnico do sub-20, assumiu a equipe.