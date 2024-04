Na reserva, Cássio é ovacionado pela torcida após vitória do Corinthians

Não é toda hora que um jogador do banco de reservas é ovacionado pela torcida. Aconteceu neste domingo após a vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. O alvo dos elogios foi o goleiro Cássio, que perdeu a vaga de titular para o jovem Carlos Miguel.

Ao deixar a partida, Cássio recebeu o carinho da torcida. Uma parte das arquibancadas até fez coro em homenagem ao jogador, um dos mais experientes e mais vitoriosos com a camisa do Corinthians: "P*** que pariu, é o melhor goleiro do Brasil. Cássio!".

Cássio ficou no banco por opção da comissão técnica, liderada por António Oliveira. O ídolo recebeu críticas nos últimos dias por falhas em partidas do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.

Antes da partida, o treinador saiu em defesa de Cássio. "Cássio é um assunto nosso. Já bateram tanto nele, acho que chegou um ponto que já chega. Eu acho engraçado que é a vida toda a bater e depois (vocês) têm pena. Devíamos ter um pouco mais de respeito e até termos mais cautela no que perguntamos, temos um impacto na vida das pessoas. Andaram a bater, a bater e agora têm pena? Agora já é tarde", declarou.

O treinador também falou em "saúde mental" e blindou o goleiro em sua entrevista coletiva pós-jogo. "Aqui o Cássio não é culpado de nada, estamos aqui para ajudar. Ele vai voltar forte, mas primeiramente temos de olhar sempre para o ser humano. Isso é a minha principal prioridade e, como ele sabe, estou aqui para sempre os proteger", afirmou o técnico, indicando que o goleiro deve retomar sua posição de titular nos próximos jogos.