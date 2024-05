Madonna: cantora já se mudou para Portugal por sonho do filho em ser jogador de futebol

Madonna já está no Brasil para o show da 'Celebration Tour', na Praia de Copacabana, no Rio. É a quarta vez que a cantora vem ao País para apresentações. Em 2017, a artista deixou os Estados Unidos para ir morar em Portugal. Um dos motivos era futebol: o filho David Banda integrou as categorias de base do Benfica.

A explicação veio um ano depois da mudança, em declaração dada à edição italiana da revista VOGUE. "Meu filho David queria jogar profissionalmente. Fiz o meu melhor para encontrar as melhores escolas com os melhores treinadores, mas os Estados Unidos neste campo são atrasados em comparação com o resto do mundo. Eu vi a frustração dele e então pareceu que aquele era o momento", disse. Antes, David jogou no Downtown United, em Nova York.

Hoje com 18 anos, o jovem já não continua a carreira esportiva. Ele atuou na base do Benfica entre os 11 e os 15 anos, intervalo em que Madonna morou em Portugal. David passou a dedicar-se à música. Nos shows da Celebration Tour, ele é um dos integrantes da banda que acompanha Madonna. O jovem também atua como modelo.

Durante a passagem do filho pelo futebol português, a Rainha do Pop compartilhou momentos do jovem em campo. Ela também postou fotos em que vestia a camisa do Benfica, o que foi repostado pela equipe. Em 2018, o Marca, da Espanha, noticiou que era comum a presença da artista em jogos do time sub-15 do clube.

Ao deixar Portugal, Madonna mudou-se para Los Angeles, antes de voltar para Nova York. A cantora é mãe de seis filhos, quatro foram adotados no Malawi, na África, incluindo David. Em 2006, quando ele foi adotado, o caso levantou uma polêmica, por Madonna não morar no país africano. A Suprema Corte do Malawi, porém, considerou a adoção legal, três anos depois.