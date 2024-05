Vence e não convence

O Flamengo está em vantagem no duelo contra o Amazonas por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro não encontrou facilidade para furar a defesa do time de Manaus, mas venceu por 1 a 0 no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da competição. Pedro marcou o único gol da noite. O confronto também marcou o retorno de Gabigol aos gramados.

Com o resultado, o Flamengo pode até empatar para avançar na Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Como esperado, o Flamengo teve mais posse de bola e controle do primeiro tempo. Melhor em campo, a equipe abriu o placar aos 20 minutos. Viña tabelou com Bruno Henrique pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Pedro, que estava livre de marcação. O atacante pulou e cabeceou para balançar as redes do adversário.

Já o Amazonas apostava em contra-ataques. O principal momento de perigo veio em um cruzamento na área, que terminou com Diogo Silva balançando as redes. Ele, porém, estava impedido.

Na etapa final, a falta de efetividade do Flamengo chegou a gerar protestos e vaias no Maracanã.